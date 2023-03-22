Пенсионер обвинил врачей в краже ордена Красной Звезды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 74-летний пенсионер заявил в полицию о том, что врачи скорой помощи могли украсть у него орден Красной Звезды, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По факту обращения проводится проверка.

По данным канала, в краже медработников подозревает житель района Тушино. В январе он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Некоторое время спустя он обнаружил, что пропал доставшийся ему от родителей орден. Мужчина обыскал всю квартиру, но семейной реликвии так и не нашел после этого он решил, что орден украли приезжавшие по вызову медработники.