Таксист застрелил пассажира в Екатеринбурге Таксист застрелил пассажира около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Конфликт между таксистом и его пассажиром завершился убийством последнего в Екатеринбурге. Инцидент произошел около железнодорожного вокзала вечером 3 мая, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, после ссоры в машине пассажир вышел из нее и ударил ногой по двери, в ответ прозвучал выстрел.

Они сначала ругались. Потом пассажир вышел, ударил ногой по двери. Пошел, а тот в него выстрелил, — цитирует издание очевидца.

Первыми на месте происшествия оказались сотрудники полиции, которые попытались помочь пострадавшему. Пуля, вероятно, попала мужчине в бедро, поскольку полицейские старались наложить жгуты и перевязать раны. Мужчина умер у них на глазах.

Врачи приехавшей позже скорой только констатировали его смерть. Автомобиль предполагаемого стрелка досматривают, самого таксиста полицейские увезли.

Ранее сообщалось, что в городе Ангарске Иркутской области восьмиклассник ранил ножом своего друга во время перемены в школе. Между 15-летним подростком и учащимся седьмого класса произошла ссора. В результате один ударил другого ножом в область сердца, после чего сбежал с места происшествия. Пострадавшего школьника доставили в больницу, он находится в реанимации.