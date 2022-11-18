Тело женщины с колото-резаными ранами нашли на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело женщины со следами насильственной смерти нашли на Севастопольском проспекте в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. По информации правоохранительных органов, на теле присутствуют колото-резаные ранения в области груди. На месте работают оперативники. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди. На месте работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев, — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что тело было обнаружено утром 18 ноября неподалеку от дома, где проживала женщина.

Ранее в СК по Московской области сообщили, что местные следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 63-летнего предпринимателя. Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено 15 ноября в салоне автомобиля Mercedes Benz на улице Ореховой в Домодедово.