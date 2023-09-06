Суд оставил под арестом авторов спектакля «Финист — Ясный сокол»

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Евгения Беркович и Светлана Петрийчук

Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук сообщили ТАСС в суде. Отмечается, что женщины проходят по делу об оправдании терроризма за постановку пьесы «Финист — Ясный сокол».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 11 ноября 2023 года, — сказали в суде.

Пьеса «Финист — Ясный сокол» написана по мотивам рассказов реальных женщин, которые вышли замуж за исламистов, чтобы после уехать с ними в Сирию. Фигурировавшая ранее в деле деструктологическая экспертиза, по словам адвокатов обвиняемых, нашла в постановке героизацию ИГИЛ (организация признана террористической, деятельность в России запрещена), идеологию радикального феминизма и «борьбу с андроцентричным общественным укладом России».

В конце июня Хамовнический районный суд продлил Беркович и Петрийчук арест до 10 сентября. Тогда защита обратила внимание на «регресс развития» у приемных дочерей Беркович, произошедший в ее отсутствие дома. Еще два месяца без матери станут для них «пыткой», считает судебный эксперт-психолог Алиса Колесова.

В мае режиссер Александр Сокуров заявлял, что давление на культуру в современной России сильнее, чем в советский период. Комментируя арест Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, он высказался, что всякое судебное преследование за художественное творчество недопустимо.