Стрельба произошла у клуба «16 тонн» в центре Москвы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В центре Москвы произошла стрельба недалеко от клуба «16 тонн», передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, пострадал один человек. Сообщается, что стрелявший был пьян и скрылся с места преступления.

По словам очевидцев, прозвучали три выстрела. Они рассказали, что неизвестный начал стрелять со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж. Нападавший открыл огонь по охранникам, после чего пуля задела одного из них — 27-летнего Александра Матвиенко. Последнего госпитализировали.

По версии очевидцев, накануне инцидента мужчина сильно поругался с секьюрити и ушел, однако потом вернулся уже с оружием. Посетитель был сильно пьян. После выстрелов он сел за руль черного «Мерседеса» и скрыться с места ЧП.

Машину обнаружили в километре от места инцидента. По данным «112», автомобиль принадлежит 35-летней москвичке Дарье Водяницкой. Девушка сообщила, что за рулем иномарки был ее родственник.

Сейчас у бара «16 тонн» работают оперативные службы. Полицейские оцепили территорию возле заведения.

Ранее мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба в Курской области, были ранены пять охранников. Причиной случившегося стал конфликт посетителей и охраны несколькими днями ранее. Инцидент произошёл около 23:00. Пострадавшие были госпитализированы. https://news.ru/society/razyskivaemyj-za-strelbu-u-kluba-pod-kurskom-sam-yavilsya-v-policiyu/