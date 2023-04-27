Столичная полиция перешла на усиленный режим работы «Осторожно, Москва»: столичная полиция перешла на усиленный режим работы из-за майских праздников

Столичная полиция, а также экстренные и городские службы города перешли на усиленный режим работы в преддверии майских праздников, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сотрудники ГБУ «Жилищник» и муниципальных учреждений Москвы рассказали, что им отменили выходные и организовали дневные и ночные дежурства на прикрепленных территориях.

По данным «Осторожно, Москва», сотрудникам городских служб поручили «сообщать обо всем подозрительном в своих районах». Кроме этого, в школьных и дошкольных учреждениях столицы усилили контроль на входе. Для того, чтобы попасть в школу или детский сад, необходимо предоставить пропуск или паспорт. Контроль также проводится по пофамильному списку.

Ранее в ФСО РФ сообщили, что с 27 апреля по 10 мая Красная площадь будет недоступна для посетителей. Ограничения связаны с подготовкой и проведением празднования Дня Победы. Отмечается также, что оперативные службы столицы с 26 апреля перейдут на режим повышенной готовности в преддверии майских праздников. Он сохранится до 12 мая. Сотрудников МЧС Москвы переводят на режим чрезвычайной ситуации, а работников МВД и Росгвардии — на усиленный режим.