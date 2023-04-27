Красную площадь закроют для посещения Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая для посещения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С 27 апреля по 10 мая Красная площадь будет недоступна для посетителей, передает РИА Новости со ссылкой на ФСО РФ. Ограничения связаны с подготовкой и проведением празднования Дня Победы.

В связи с организацией и реализацией торжеств, посвященных отмечанию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с 27 апреля по 10 мая 2023 года посещение Красной площади будет ограничено, — говорится в заявлении.

Отмечается также, что оперативные службы столицы с 26 апреля перейдут на режим повышенной готовности в преддверии майских праздников. Он сохранится до 12 мая. Сотрудников МЧС Москвы переводят на режим чрезвычайной ситуации, а работников МВД и Росгвардии — на усиленный режим,

Telegram-канал Baza при этом сообщил, что парад Победы 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации. Один из источников канала заявил, что пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае парад Победы 9 Мая пройдет только в горoде-герое Новороссийске. В Курской области военный парад отменили. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.