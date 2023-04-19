В Краснодарском крае парад Победы пройдет только в одном городе Парад Победы 9 мая в Краснодарском крае проведут только в городе-герое Новороссийске

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Парад Победы 9 мая в Краснодарском крае пройдет только в горoде-герое Новороссийске, это сделано в целях безопасности участников и зрителей мероприятий, сообщили в пресс-службе админиcтрации региона, передает РИА Новости. Уточняется, что во всех остальных районах Кубани в праздник 9 Мая пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мeмориалам военной истории.

Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске. Такое решение приняли на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Курской области отменили военный парад во время празднования Дня Победы. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» также отменили в Крыму и Севастополе. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что это сделано из соображений безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.