Стало известно, сколько Москва заплатит мобилизованным Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных жителей столицы. Как следует из указа градоначальника, ежемесячная выплата в период прохождения военной службы составит 50 тысяч рублей. При этом иностранным гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации в столице, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и москвичам.

Военнослужащим, призванным Военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации, <...> предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50 000 рублей, — говорится в тексте указа.

Москвичам, получившим легкое ранение (контузии, травмы, увечья), доплатят 500 тысяч рублей, тяжелое ранение — 1 млн рублей.

Кроме того, устанавливается единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо в случае их смерти, наступившей вследствие ранения или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы. Размер компенсации семье — 3 млн рублей.

Накануне Собянин объявил, что дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей установлены, однако не назвал их объем. Он также рассказал о нескольких тысячах добровольцев из столицы, уже выполняющих боевые задачи на полях Украины. По его словам, в Москве укомплектованы три батальона: «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова».

Ранее днем военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что мобилизованные граждане будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше. Главы Крыма Сергей Аксенов отметил, что региональные власти могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям, при этом он призвал не вести «соревнование регионов», кто доплатит больше, так как возможности у всех разные, а сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.