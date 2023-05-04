Стало известно, с чем не пропустят на парад 9 мая в Москве SHOT: вейпы, еду и воду запретили проносить на парад Победы 9 мая на Красной площади

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве в 2023 году запретят проходить на территорию мероприятия с вейпами, передает Telegram-канал SHOT. Также запрещены еда, вода и любая жидкость объемом более 50 мл.

Вход с животными тоже будет запрещен. Дома придется оставить флаги. Отдельным пунктом прописан запрет на использование карманных беспилотников.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после атаки беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена. Уточнять, каким образом будут укреплять безопасность на территории, Песков не стал, заявив, что это тема для глубокого анализа специалистов. Также он обратил внимание, что и сейчас к параду 9 мая территория на главной площади страны охраняется особым образом. Инцидент никак не повлияет на программу мероприятия, президент будет выступать с трибуны.

Ранее в Курской области отменили военный парад в честь Дня Победы. Такое решение было принято по соображениям безопасности. Кроме того, шествия уже отменены в Белгороде, Орловской, Псковской, Рязанской областях, Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае, кроме Новороссийска.