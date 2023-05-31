Москва заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва заняла четвертую строчку в мировом рейтинге по числу миллиардеров, сообщает исследовательская компания Wealth-X. За 2022 год их количество увеличилось на 4,7% и составило 76 человек. Первое место в списке занимает Нью-Йорк со 136 миллиардерами.

Первое место: Нью-Йорк (136 человек), второе: Гонконг (112), третье: Сан-Франциско (84), Москва (76), — говорится в сообщении.

В компании сообщили, в 2022 году число миллиардеров больше всего сократилось в Китае, их стало на 10,8% меньше сравнительно с прошлогодними данными. Общее же число миллиардеров за год сократилось на 3,5% и составляет 3,194 человека.

Ранее сообщалось, что основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко возглавил российский список богатейших людей по версии Forbes. За год его состояние выросло до $25,2 млрд, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. Произошло это в основном из-за роста стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений. Благодаря этому Мельниченко впервые занял верхушку рейтинга.