Стало известно, как долго продлится аномальная жара в Москве МЧС России: аномальная жара в Москве продлится до 29 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальная жара продлится в столице до 29 августа, сообщает Главное управление МЧС России по городу Москве в своем Telegram-канале. В этот период среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на семь и более градусов.

В период с 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов выше нормы, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют гражданам избегать перегревов на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды. При нахождении на водоемах не стоит оставлять детей без присмотра и купаться в одиночку.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до 33 градусов тепла и без существенных осадков. По словам эксперта, это на 7–8 градусов выше климатической нормы. Он добавил, что давление также будет выше нормы на 7–10 мм ртутного столба.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что в России осенью прогнозируется длительный бархатный сезон. Это объясняется тем, что вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Он уточнил, что традиционно бархатный сезон длится до конца сентября, однако в этом году он будет продолжаться как минимум всю первую декаду октября.