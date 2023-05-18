Стало известно, где был обнаружен очаг птичьего гриппа в Москве Очаг птичьего гриппа в Москве обнаружили около Борисовского пруда

Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres

Сотрудники Россельхознадзора выявили птичий грипп после осмотра трупов чаек, найденных на территории Борисовского пруда и прибрежной территории реки Городни в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что произвели вынужденную дезинфекцию зоны эпизоотического очага.

Места обнаружения трупов чаек были объявлены эпизоотическими очагами, также определены угрожаемые зоны, — сообщили в пресс-службе.

Места гибели птиц объявили эпизоотическими очагами, на территории которых запрещено лечение пернатых и нахождение посторонних людей. Кроме того, там запрещается ввозить и вывозить птиц, инкубационные яйца, производить заготовку и вывоз кормов и устраивать сельскохозяйственные ярмарки, выставки и иные мероприятия, связанные со скоплением животных.

В Россельхознадзоре отметили, что в столичном регионе содержится 10 800 голов птиц в 340 личных подсобных и 16 крестьянско-фермерских хозяйствах.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево. Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко положительно оценил инициативу Собянина о мерах предосторожности, однако подчеркнул, что распоряжение мэра не означает объявление карантина на вышеуказанных территориях.