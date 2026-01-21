Стали известны самые необычные имена для детей в Москве в 2025 году

Самыми необычными именами, которые в прошлом году получили рожденные в Москве дети, оказались мужские Грач и Фрол, а также женские Лучезара и Олимпиада, сообщила журналистам начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, всего в 2025 году в столице дали детям более 6,7 тыс. имен.

Статистика Управления ЗАГС показывает, что в 2025 году мальчикам в Москве давали редкие, часто старинные или символичные имена. Среди них: Прохор (14 случаев), Корней (13), Лаврентий и Марс (по 12), Трофим (12), Емельян (9), Фома и Харитон (по 7), Святогор (6), Мефодий (3), Грач, Енисей и Тор (по 2). Также по одному мальчику назвали именам Фрол и Ярополк.

По словам Уханевой, среди женских имен особенно выделяются редкие и звучные варианты: Маруся (14 девочек), Океана (8), Емилия (6), Искра (4), Олимпия (3), Лира (2). По одному разу были зарегистрированы имена Евстолия, Енисея, Лучезара и Олимпиада.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего давали новорожденным имена София и Михаил в 2025 году. Отмечалось, что такие имена получили 20 864 девочки и 24 671 мальчик.