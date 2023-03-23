Стали известны подробности изнасилования школьника в Новой Москве Появились первые подробности изнасилования ученика четвертого класса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надругательство над четвероклассником из московской школы № 1392 произошло дома у насильника 19 марта, сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. По его словам, учащийся 4 «В» класса убедил одноклассника заняться развратными действиями.

Снимал это на видео. Затем распространил в чате в своём классе. Кто-то послал друзьям из других классов. Учителя увидели, методисты собрали всех одноклассников и заставили удалить видео с телефонов и сказали не говорить родителям, — сообщил источник.

Обоим мальчикам по 10 лет. По словам источника, автор видео ожидал, что одноклассники начнут травить мальчика, которого унизили на кадрах, но все вышло наоборот. В качестве реакции на видеоролик дети сняли свой ответ, в котором называют автора видео геем. Именно благодаря этому ответу информация дошла до родителей: мама мальчика из ролика подняла скандал. По информации источника NEWS.ru, обоих участников инцидента поставили на учет в МВД.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в школе № 1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника. Руководство школы несколько дней скрывало случившееся от родителей, они узнали об этом благодаря видео, которое распространялось в школьных чатах несколько дней. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.