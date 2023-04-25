Собянин порадовал москвичей бесплатными парковками в майские праздники Собянин: 1, 8 и 9 мая парковки в Москве будут бесплатными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Парковка на всех улицах Москвы, в том числе и там, где действует повышенный тариф, будет бесплатной 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. При этом 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам.

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, — написал градоначальник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте работ над проектом магистрали от Третьего транспортного кольца до Люблино через развивающийся район Южного порта. Строительство начнется в 2024 году. Новая дорога разгрузит Волгоградский проспект и Люблинскую улицу.

До этого мэр столицы рассказал о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии столичного метро позволит переключить внимание на строительство новых радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Речь идет о Рублево-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях.