СК Москвы: задержана женщина, оставившая новорожденную в подъезде дома СК возбудил уголовное дело против подозреваемой в оставлении младенца в подъезде дома на юге Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденной девочки, которая оставила младенца на лестничной площадке в подъезде жилого дома на юге Москвы, сообщил Telegram-канал столичного СК. Подозреваемая задержана, ранее она уже была осуждена по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ведомство опубликовало видео с кадрами, на которых женщина приезжает на такси и заходит с ребенком в подъезд. Малышку, завернутую в одеяло, обнаружили жильцы дома на Паромной улице, которые тут же обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденной дочери на юге Москвы. <...> Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска задержана женщина, подозреваемая в совершении преступления. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Москве.

Ведомство также опубликовало фотографию задержанной.

Новорожденную девочку, завернутую в одеяло, обнаружили 10 декабря на первом этаже в подъезде дома на улице Паромная, ребенка госпитализировали, сообщала прокуратура Москвы. Личность женщины была тут же установлена, ее объявили в розыск.