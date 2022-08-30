Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается бабье лето Вильфанд: бабьего лета в Москве в начале сентября ждать не стоит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приход бабьего лета в столицу ожидается, но в начале сентября на него рассчитывать не стоит, рассказал радио «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что осенью тепло ненадолго возвращается после холодной и промозглой погоды.

Сначала нужно хорошенько промёрзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие. Так вот, давайте пока ёжиться и мёрзнуть. По первоначальным расчётам, бабье лето прогнозируется, но в начале месяца ждать его не стоит, — сказал синоптик.

Он также напомнил, что в первые дни сентября в Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха — днем столбики термометров упадут на 15–18 градусов.

26 августа в Москве был зафиксирован температурный рекорд – воздух прогрелся до +30,3 градуса. Предыдущий максимум отмечался в 1969 году и составил +28,9 градуса. Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 августа станет последним жарким днем в Москве.