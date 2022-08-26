Жара в Москве побила очередной исторический рекорд Жара в Москве побила рекорд 1969 года — воздух прогрелся до 30,3 градуса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Воздух на главной столичной метеостанции на ВДНХ 26 августа прогрелся до 30,3 градуса, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России. Дневной температурный максимум побил рекорд 53-летней давности.

Пятница, 26 августа 11:00 (время местное). Температура 30.3 °C. Влажность 31 %. Ветер Ю-В, 1 м/с. Давление 754 мм рт.ст, — говорится в сообщении.

26 августа 1969 года воздух в Москве прогрелся до 28,9 градуса.

Накануне в столице ожидался рекордный за 125 лет зной. Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что воздух прогреется до 33,9 градуса выше нуля. Как сообщал Гидрометцентр, метеостанция на ВДНХ зафиксировала к полудню 30,3 градуса.

Тишковец сообщил, что последним жарким днем в Москве станет 30 августа. В сентябре должно начаться снижение температуры, выпадут обильные дожди, обнадежил россиян метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в России осенью прогнозируется длительный бархатный сезон. Он уточнил, что традиционно этот период длится до конца сентября, однако в 2022 году он будет продолжаться как минимум всю первую декаду октября, поскольку вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры.