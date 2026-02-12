Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 16:28

Синоптик рассказал, как изменится температура в Москве

Синоптик Ильин: температура в Москве поднимется до +3 градусов 14-15 февраля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве температура поднимется до +3 градусов, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он отметил, что оттепель ожидает жителей столицы 14–15 февраля.

Температура ночью составит +1…+3, днем +1…+3 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Гололедица, — рассказал Ильин.

По словам синоптика, с начала следующей недели температура снова начнет снижаться. Он рассказал, что в течение суток она будет держаться на уровне от -9 до -4 градусов.

Ранее Ильин рассказал, что климатическая весна придет в Москву в апреле. Март, по его словам, по-прежнему будет холодным и с обильными осадками в виде снега, которые превратятся в дождь с приходом потепления.

