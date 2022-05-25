Синоптик предсказал дождливую погоду в Москве до конца весны Синоптик Вильфанд предсказал дождливую погоду в Москве до конца весны

Люди под зонтами во время дождя в Москве / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

С 26 мая и вплоть до конца весны в Москве ожидается дождливая погода, это связано с надвигающимся потеплением, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже завтра, 26 мая, температура в столице поднимется на 5-6 градусов, пишет «Москва 24».

С 26 числа прогнозируется увеличение облачности. Дело в том, что Москва окажется уже не в зоне воздушных масс, которые не насыщены влагой. Воздух будет перемещаться с запада, конечно, водяного пара будет больше и осадки будут. Наиболее заметные осадки будут 26 мая и в ночь на 27 число. Но это не такие невероятные ливни, — предупредил Вильфанд.

Он добавил, что 27, 28 и 29 мая ожидаются кратковременные осадки, при этом температура воздуха будет доходить до 20 градусов тепла. При этом в последние дни весны, 30 и 31 мая, в столице будет еще теплее, заверил Вильфанд. Температура перешагнет отметку в 20 градусов, ожидаются незначительные осадки, резюмировал синоптик.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что дождливая погода вернётся в Москву 26–27 мая — её определит надвигающийся циклон, после его ухода дневная температура повысится примерно до 20 градусов (при норме +15). Она отметила, что об интенсивности осадков в последнюю пятидневку месяца пока говорить сложно.