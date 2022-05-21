Синоптик рассказала, когда в Москву вернётся дождливая погода Синоптик Позднякова заявила, что дожди вернутся в Москву 26–27 мая

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождливая погода вернётся в Москву 26–27 мая — её определит надвигающийся циклон, после его ухода дневная температура повысится примерно до 20 градусов (при норме +15), рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что об интенсивности осадков в последнюю пятидневку месяца пока говорить сложно.

В субботу, 21 мая, погода ясная, солнечная, но прохладная. Ночью в Москве 2–4 градуса выше нуля, днём +15–17, ветер восточный, 3-8 м\с. Температура довольно комфортная для отдыха или работы на даче, хоть и ниже нормы на два-три градуса. В воскресенье атмосферное давление чуть снизится, облачно, существенных осадков не ждём. Ночная температура в Москве 3–4 градуса тепла, днём +14-16, — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что 23 мая ночью потеплеет до 3–7 градусов, дневная температура ожидается на уровне 14–16 градусов.

Накануне главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что грядущее лето в европейской части России должно пройти без каких-либо экстремальных отклонений. По его словам, температура воздуха в целом будет находиться в рамках климатической нормы.

Ранее врач Евгений Самохвалов заявил, что при аномально теплой погоде людям не рекомендуется долгое время работать или находиться на открытом солнце. Он также предупредил о важности соблюдения питьевого режима в условиях жары.