Синоптик пообещал москвичам «вполне комфортную» погоду в выходные Синоптик Вильфанд пообещал москвичам «вполне комфортную» погоду в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В грядущие выходные жителей столицы ожидает «вполне комфортная» погода: в субботу будет солнечно, а в воскресенье возможен небольшой дождь, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». При этом он добавил, что в ближайшее время температура в столице будет постепенно понижаться.

В Московском регионе в выходные погода будет вполне комфортная. Во-первых, в субботу не прогнозируется осадков, будет переменная облачность и солнышко. Но температура все-таки будет понижаться. Она понижается каждый день примерно на один градус, — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что в Подмосковье температура будет колебаться в районе от 19 до 24 градусов тепла, в Москве же столбик термометра покажет максимум 22–23 градуса выше нуля. Вильфанд считает, что жителям Московского региона не стоит ожидать значительного повышения температуры в ближайшее время. По его словам, сейчас жители столицы могут отдохнуть от жары, которая установилась в городе в последнее время.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие два-три дня жара до 30–36 градусов установится в «неожиданных регионах» России, включая Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию. Неспокойную погоду с дождями прогнозируют в Московской, Ленинградской и Тамбовской областях, а также в Приморье.