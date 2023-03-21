Си Цзиньпин парализует дороги Москвы Дептранс Москвы сообщил о затруднениях в движении в центре города с 14 до 19 часов

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Кортеж председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина у гостиницы Soluxe Hotel Moscow в Москве

21 марта с 14 до 19 часов движение автомобилей в центре столицы будет затруднено, говорится в Telegram-канале дептранса Москвы. В ведомстве призвали жителей и гостей столицы пересесть на общественный транспорт или отложить поездки. Именно в этот промежуток времени должны состояться официальные переговоры президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

С 14:00 до 19:00 в центре города будет сильно затруднено движение — просим для поездок использовать городской транспорт. <...> Для поездок в центр города рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить их на более позднее время, — говорится в сообщении дептранса.

Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

По мнению координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Россия является «младшим партнером» в отношениях с Китаем. Таким образом он ответил на вопрос, не рассматривает ли американская администрация Россию в качестве «клиента» Китая.