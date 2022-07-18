SHOT: проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО SHOT: арестованный за наркотики проректор Российской таможенной академии Керефов покончил с собой в СИЗО

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в одиночной камере в СИЗО, передает Telegram-канал SHOT. По данным следствия, он был замешан в сделках по продаже и покупке наркотиков в даркнете.

Тело нашли в одиночной камере в СИЗО № 1 Ногинска, — сказано в сообщении.

Керефов был задержан на рабочем месте с поличным при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики установили, что проректор лично вел переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, определял форму расчетов, руководил расфасовкой и закладкой наркотиков. Наркоторговлей Керефов занимался с 2020 года. В число его покупателей входили некоторые сотрудники таможенной академии.

Силовики также обнаружили законспирированную в частном доме лабораторию, где производились наркотики. Вход в нее располагался под полом в ванной и был оборудован системой пневматического подъема.

В ходе обысков было изъято 750 литров наркосодержащей жидкости, 62 кг мефедрона, различные прекурсоры, высокотехнологичное оборудование, включая химический реактор, а также 7 млн рублей и $31 тыс. В отношении Керефова и организаторов нарколаборатории возбуждено три уголовных дела по статьям о незаконном изготовлении наркотиков организованной группой в крупном размере. Люберецкий суд Подмосковья избрал проректору меру пресечения в виде ареста.