Нарколаборатория под ванной проректора таможенной академии попала на видео ФСБ показала видео задержания и обыска у обвиняемого в наркоторговле проректора РТА

Фото: ФСБ РФ

В Сети появились кадры задержания и обыска у проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова, обвиняемого в наркоторговле, видео публикует РИА Новости. По данным ФСБ, он администрировал сеть из пяти даркнет-магазинов по сбыту наркотиков.

Керефов был задержан на рабочем месте с поличным при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики установили, что проректор лично вел переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, определял форму расчетов, руководил расфасовкой и закладкой наркотиков.

Наркоторговлей Керефов занимался с 2020 года. В числе его покупателей входили некоторые сотрудники таможенной академии.

Силовики также обнаружили законспирированную в частном доме лабораторию, где производились наркотики. Вход в нее располагался под полом в ванной и был оборудован системой пневматического подъема.

В ходе обысков было изъято в 750 литров наркосодержащей жидкости, 62 кг мефедрона, различные прекурсоры, высокотехнологичное оборудование, включая химический реактор, а также 7 млн рублей и $31 тыс, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В отношении Керефова и организаторов нарколаборатории возбуждено три уголовных дела по статьям о незаконном изготовлении и наркотиков организованной группой в крупном размере. Люберецкий суд Подмосковья избрал проректору меру пресечения в виде ареста.

Обвинение Керефову было предъявлено накануне. Ранее сообщалось, что приз задержании у него обнаружили при себе два килограмма наркотиков.