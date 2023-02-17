Шереметьево не справляется с наплывом желающих улететь В Шереметьево образовались гигантские очереди на регистрацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево 17 февраля образовались гигантские очереди на регистрацию, сообщает телеканал «Москва 24». Отмечается, что сотрудники столичной воздушной гавани не справляются с таким огромным потоком желающих улететь пассажиров.

Как сообщили очевидцы, около 50 человек уже опаздывают на рейсы. Одновременно на сайте с расписанием полетов сообщается, что в московских аэропортах утром отменены и задержаны почти 20 рейсов.

В конце прошлого года в московских аэропортах из-за снегопада отменили или задержали более 60 рейсов, следует из информации сервиса «Яндекс.Расписания». В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево всего задержано 39 рейсов и отменено 22.

Согласно сервису «Яндекс.Расписания», во Внуково были задержаны восемь рейсов, еще восемь отменено, в Домодедово задержано 18 рейсов, девять отменено, в Шереметьево задержано 13 рейсов, пять отменено.