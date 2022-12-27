В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили или задержали более 60 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах из-за снегопада отменили или задержали более 60 рейсов, следует из информации сервиса «Яндекс Расписания». В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево всего задержано 39 рейсов и отменено 22.



Согласно сервису «Яндекс Расписания», во Внуково задержано восемь рейсов, еще восемь отменено, в Домодедово задержано 18 рейсов, девять отменено, в Шереметьево задержано 13 рейсов, пять отменено.

Ранее 27 декабря более 30 рейсов было задержано или отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге также наблюдалась массовая задержка рейсов. В пресс-службе аэропорта сообщили, что задержка не связана с погодой. Причиной затруднения работы воздушной гавани является позднее прибытие самолетов в аэропорт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в российской столице выпадет большое количество снега, высота сугробов к новогодней ночи вырастет на 5–8 сантиметров. Интенсивность снегопада увеличится 27 декабря. Снег продолжит идти в ночь на 28 декабря, а также в первой половине дня.