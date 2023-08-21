«Шансов не было»: диггер высказался о трагической гибели семьи в коллекторе Диггер Савкин: спастись из коллекторов во время ливня в Москве не было шансов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

У участников экскурсии по московским коллекторам не было шансов спастись при ливне, сообщил в беседе с NEWS.ru диггер Михаил Савкин. По его словам, уровень воды при обильных осадках может подняться очень быстро. Савкин считает, что быстро среагировать и выбраться из коллектора в такой ситуации было невозможно.

Коллекторы должны посещать только те люди, которые там работают, об экскурсиях и речи быть не может. Следовательно, можно самим понять, была ли эта экскурсии официальной или нет. Здесь люди шли и не знали, пойдет дождь или нет. Даже сам сотрудники ЖКХ посещают эти зоны только зимой, когда нет угрозы потока. Спастись шансов у них не было, — объяснил диггер.

Савкин отметил, что все экскурсии, связанные с посещением технических зон Москвы, запрещены.

Это связано как с техникой безопасности людей, так и самого города, потому что неизвестно, кого ты туда поведешь. Также существует ряд факторов, при которых можно пострадать и даже погибнуть, вне зависимости от того, знаешь ли ты технику безопасности или нет, — отметил он.

СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщали о гибели неопределенного пока количества людей, участвовавших в экскурсии по московским коллекторам 20 августа. По последним данным, спасатели обнаружили тела четырех погибших. Предположительно, всего в экскурсии могли участвовать около 20 человек.