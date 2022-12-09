Сгорел дотла: в Москве в магазине OBI произошел крупный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве утром 9 декабря в торговом центре «Мега Химки» вспыхнул крупный пожар. Огонь быстро распространился на площади 17 тыс. кв. м и полностью охватил строительный магазин OBI, где находились банки с краской и аэрозоли. Прогремело несколько мощных взрывов.

Пожарные потушили возгорание, но к тому моменту здание магазина OBI полностью выгорело. ЧП унесло жизнь одного человека, им оказался 63-летний охранник Сергей Смуров, который не успел эвакуироваться. По данным СМИ, он выбежал из здания, но затем решил вернуться к магазину, где ему на голову упал кусок шифера.

По предварительным данным, крупный пожар возник из-за сварочных работ на крыше магазина — одна из искр могла попасть на деревянное перекрытие. Владельцы магазина могут потребовать от подрядчиков 20 млрд рублей — сумму, в которую оценили ущерб. Также в пожаре сгорело продукции на 500 млн рублей.

Последствия пожара в магазине OBI — в галерее NEWS.ru.