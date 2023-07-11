«Сентябрьские холода»: синоптик о погоде в Москве на 11 июля Синоптик Шувалов: в Москве температура опустится до 16 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей Москвы 11 июля ожидают сентябрьские холода, во второй половине дня прольются дожди, а столбики термометров опустятся до 16–18 градусов тепла, таким прогнозом поделился с NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ветер в столице по-прежнему будет северный, до 4 м/c, добавил он.

Нас ожидают сентябрьские холода, во второй половине дня местами пройдут дожди, а термометр опустится до 16–18 градусов тепла. Давление понизится до 742-743 мм р/с, что ниже нормы. Ветер в столице по-прежнему северный, до 4 м/c. Так что советую запасаться зонтами и теплой одеждой, — сказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что погода в курортном городе Сочи на грядущей неделе продолжит приносить неудобства местным жителям и туристам.

До 11 июля в Сочи запретили купаться в море из-за риска смерчей. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. 9 июля ливень обрушился на сочинский микрорайон Хоста, смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков.