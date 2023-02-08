«Самый холодный день»: синоптик рассказал москвичам о наступлении морозов Синоптик Шувалов: 8 февраля станет самым холодным февральским днем в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среда, 8 февраля, станет самым холодным днем в Москве, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура в этот день составит минус семь градусов.

Сейчас при очень высоком давлении погодой в столице руководит облачность. Но уже сегодня небо начнет прояснятся, и среда станет самым холодным февральским днем в Москве. Так, столбик термометра встанет на отметке семь градусов ниже ноля. В тоже время ни ветра, ни сильных осадков в столице не ожидается, — заявил Шувалов.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее предупредил, что в Москве ожидается повышенное атмосферное давление. По его словам, первые два дня наступающей рабочей недели в Москве будут относительно прохладными и без осадков.

Вильфанд же пообещал «мартовскую» погоду в столице в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении всей первой недели месяца будет идти небольшой снег.