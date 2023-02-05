«Сиротская погода»: синоптик сообщил, какие капризы природы ждут москвичей Синоптик Шувалов заявил, что наступающая неделя будет прохладной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Морозная погода в Москве

Первые два дня наступающей рабочей недели в Москве будут относительно прохладными и без осадков, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура составит от минус 4 до минус 7 градусов.

Первые два дня рабочей недели в столице выдадутся достаточно прохладными. Так, столбик термометра встанет на отметке в 4–7 градусов ниже нуля. В то же время мы ожидаем практически полное отсутствие осадков. Атмосферное же давление в первую половину недели будет повышенным, но ближе к концу начнет приходить в норму. Но если честно, «сиротская» погода какая-то получается, — заявил Шувалов.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее предупредила, что на следующей неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха будет понижаться из-за повышения атмосферного давления, ожидаются легкие морозы. Эксперт в разговоре уточнила, что в начале февраля будет идти небольшой снег.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал «мартовскую» погоду в столице в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении всей первой недели месяца будет идти небольшой снег.