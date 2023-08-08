Россиянина избили из-за службы в ЧВК «Вагнер» Бойца ЧВК «Вагнер» избили на пляже в Москве

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

В Москве двое злоумышленников избили мужчину из-за службы в рядах ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Нападавшие также отняли у него телефон и колонку.

Инцидент произошел в минувшие выходные на Мещерском пляже. К отдыхавшему бойцу «Вагнера» подошли двое мужчин в плавках и тактических перчатках и стали задавать ему вопросу о службе в ЧВК, провоцируя конфликт. Мужчина старался избежать ссоры, но ему этого не удалось. В итоге произошла драка, в которой он получил ссадины на лице и теле.

Потерпевший обратился в травмпункт, а затем в полицию. Личности злоумышленников были установлены. Нападавших задержали, они подозреваются в грабеже.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края были убиты двое мужчин. Один из них служил в ЧВК «Вагнер». По данным правоохранительных органов, потерпевшие скончались на месте в результате множественных ударов, полученных в ходе драки. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства. По подозрению в его совершении задержаны четыре человека. Им грозит пожизненное заключение.