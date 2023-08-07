Правда ли, что бойцов ЧВК «Вагнер» забили камнями в Туапсе: подробности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туапсе задержаны четверо подозреваемых в убийстве двух мужчин на берегу реки. Им грозит пожизненное заключение. Один из погибших служил в ЧВК «Вагнер». Что известно о трагедии и причинах случившегося?

«В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению указанного преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет, которые были задержаны», — сообщили правоохранительные органы.

Что известно об убийстве бойца ЧВК «Вагнер» под Туапсе

В ночь с 4 на 5 августа на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района были обнаружены тела 37-летнего и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. Один из погибших, как сообщают СМИ, служил в ЧВК «Вагнер». По информации издания «Блокнот Краснодар», обе жертвы могли участвовать в СВО в составе «музыкантов». Еще один пострадавший в результате драки был доставлен в больницу с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом лба и переломом нижней челюсти.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства. Задержанным грозит пожизненное заключение. По данным правоохранительных органов, потерпевшие скончались на месте в результате множественных ударов, полученных в ходе драки.

«В настоящее время четверо нападавших задержаны следователем, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пункты „а, ж“ части 2 статьи 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Задержанными оказались 27-летние Артем Туркменян и Альберт Экзарян, 36-летний Вартан Тулумджян и 19-летний Карен Устян. Они в ходе допроса признались в содеянном преступлении и рассказали детали случившегося. Драка завязалась в ходе конфликта убитых с молодым человеком по имени Карен, который позвал друзей, чтобы выяснить отношения. Безоружных били подручными средствами.

Драки и преступления с участием бойцов ЧВК «Вагнер»

В Свердловской области 4 июня 2023 года умер избитый на улице боец ЧВК «Вагнер», вернувшийся из зоны СВО, сообщал портал E1.RU. Мужчина впал в кому после драки, причиной которой стал конфликт с одним из местных жителей. Подозреваемым оказался профессиональный боксер. Его действия квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Еще одного бойца ЧВК «Вагнер» убили 24 мая 2023 года в поселке Карахун Иркутской области. В него из ружья выстрелил друг. Инцидент произошел на следующий день после возвращения мужчины из зоны спецоперации. Сотрудников правоохранительных органов на место инцидента вызвал сам стрелявший — возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

СМИ сообщали, что бойцов ЧВК «Вагнер» в мае 2023 года задержали в Волгоградской области после того, как они потребовали переписать на себя магазин в поселке Октябрьский, а затем избили владельца и обокрали его. Возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Вымогательство».

По данным Telegram-канала Baza, в марте 2023 года бывшему бойцу «Вагнера» было предъявлено обвинение в убийстве. СУСК по Кировской области сообщило, что в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней потерпевшей, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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