Российскую молодежную организацию признали экстремистской Мосгорсуд признал «Новое величие» экстремистской организацией

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Молодежная организация «Новое величие» признана Мосгорсудом экстремистской, сообщает ТАСС. Ранее несколько ее участников были осуждены за преступления экстремистской направленности.

Суд удовлетворил исковые требования Минюста о признании «Нового величия» экстремистской организацией, — сказано в сообщении.

Признание организации экстремистской означает запрет ее деятельности, демонстрацию и публикацию символики. Лицам, финансирующим такую организацию, распространяющим ее материалы, в том числе в интернете, грозит привлечение к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что на свободу вышел фигурант дела «Нового величия» Петр Карамзин, который отбывал наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии в Белгородской области. В 2020 году Карамзин им еще несколько членов организации были приговорены к условным и реальным срокам.

Суд постановил, что фигуранты планировали захватить власть в России путем организации государственного переворота. Сами подсудимые сообщили, что идею создания подобной организации им «подсказали» внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Один из фигурантов Руслан Костыленков подробно рассказывал о пытках.