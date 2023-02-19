Российская система распознавания лиц помогла вычислить мафиози Система распознавания лиц FindFace Security помогла вычислить мафиози из Перу во время ЧМ-2018

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система распознавания лиц FindFace Security помогла вычислить и задержать большое количество разыскиваемых людей, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Звезда». Одним из задержанных оказался мафиози из Перу, которого поймали во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу, что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали, — отметил глава Ростеха.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался в феврале, что в Москве на 93% сократилось число автомобильных краж после запуска комплексов фотовидеофиксации. Так, в 2022 году было зафиксировано 948 случаев угона, в то время как в 2012 году — 13 тысяч. В Москве с 2012 года начали повсеместно устанавливать стационарные дорожные камеры. На протяжении 10 лет они фиксируют превышение скорости и нарушения дорожной разметки, а также следят за проездом машин на запрещающий сигнал светофора и выездом за стоп-линию.