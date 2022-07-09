Mash: родственница кинокритика Долина сбила самокатчицу в Москве Mash: родственница кинокритика Долина актриса Циренина сбила самокатчицу в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственница кинокритика Антона Долина актриса Татьяна Циренина сбила девушку на самокате в центре Москвы, пишет Telegram-канал Mash. Сообщается, что все случилось на Неглинной улице. Пострадала девушка по имени Полина и ее молодой человек — оба попали под колеса Мерседеса.

Татьяна Циренина — актриса театра «Школа современной пьесы», она замужем за братом Антона Долина.

Ранее стало известно, что накануне, 8 июля, на Москве-реке на большой скорости столкнулись два гидроцикла. В результате аварии пострадал один человек, у него диагностированы переломы.