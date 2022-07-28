РЕН ТВ узнал о гибели пассажира, упавшего на рельсы в московском метро

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Пассажиры на станции метро «Автозаводская»

Мужчина, упавший на рельсы на станции московского метро «Автозаводская», погиб, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, сотрудники экстренных служб нашли тело пассажира. Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии столичного метрополитена неизвестный упал на рельсы и убежал в тоннель. После этого движение поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» было перекрыто.

Мужчина, упавший на рельсы на станции московского метро «Автозаводская», погиб. <...> Экстренные службы нашли его тело, — сказано в сообщении.

По последним данным, движение поездов вводится в график.

Ранее стало известно, что движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» было остановлено из-за того, что один из пассажиров проник в тоннель. Для поимки пассажира было отключено напряжение контактного рельса. В СМИ написали, что остановившиеся на путях поезда не оборудованы кондиционерами.

До этого стало известно об остановке до 22 августа движения поездов в московском метро на участке Большой кольцевой линии от станции «Савеловская» до «Петровского парка». По данным столичного департамента транспорта, это необходимо для того, чтобы присоединить строящийся участок БКЛ от «Электрозаводской» до «Савеловской» к уже действующей линии. Работы необходимо провести перед открытием новых станций.