«112»: на помойке в Раменском найден гранатомет иностранного производства

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В подмосковном Раменском местный житель обнаружил в мусорке гранатомет американского производства, сообщает Telegram-канал «112». Англоязычная инструкция к оружию гласит, что его диапазон поражения составляет 200 метров.

Мужчина собирал картон и жестяные банке в мусорном контейнере и заметил необычный тубус, который оказался американский гранатометом SMAW. Полиция уже изъяла гранатомет и выясняет, кому он принадлежал и как оказался в контейнере.

Ранее в городе Заозерном Красноярского края силовики нашли несколько муляжей гранат РГД-5, Ф-1 и РГД-33 в бухгалтерии производственного предприятия. Обыски проходили по делу о сокрытии средств в особо крупном размере, а бутафория попалась на глаза силовикам случайно.

В апреле в Москве прохожий обнаружил 20 гранат в мусорном контейнере у ТЦ «Парк Хаус». А в феврале в столице в одном из гаражей сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с оружием. В боксе хранились гранаты Ф-1, эластичная взрывчатка, реактивный гранатомет, светошумовая граната и несколько пистолетов.

Летом 2022 года на мусорной куче в подмосковном Реутове был найден использованный реактивный огнемет. Люди вызвали оперативные службы, в результате было установлено, что это часть модели РПО-А «Шмель» без боевого заряда внутри.