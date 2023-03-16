Раскрыты причины агрессии мужчины, убившего возлюбленную в Подмосковье «112»: до убийства невесты женихом в Электростали их подруга предложила устроить «тройничок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лапин, убивший свою невесту в подмосковной Электростали, избил девушку из-за того, что она не отказалась от интимного предложения подруги, сообщает Telegram-канал «112». После затянувшегося застолья подруга погибшей начала приставать к ее жениху и предлагать устроить «тройничок». Когда партнерша Лапина не отвергла предложение, он пришел в ярость.

В результате Лапин нанес возлюбленной несколько ударов в живот и в голову, от которых она впоследствии скончалась. Подруга погибшей пыталась защитить девушку, закрывая собой, но мужчина смог нанести смертельный удар.

Известно, что пара вместе работала в офисе маркетплейса. Она комплектовала заказы, а он мыл полы. Встречались они с лета 2022 года, а на Новый год Лапин сделал девушке предложение выйти за него замуж.

Ранее мужчина отбывал срок за разбой. По другим данным, он сидел за то, что порезал свою бывшую девушку ножом.

Ранее в Москве грузчик мясного магазина убил коллегу-продавщицу из-за того, что она отказала ему в отношениях. Днем он пригрозил девушке в магазине ножом и схватил ее за шею, а ночью подкараулил возле дома и зарезал. Ближайшие 13 лет мужчина проведет в колонии.