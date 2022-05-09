Путин напомнил военным, что защита родины всегда священна Путин поздравил военных с Днём Победы и напомнил, что защита родины всегда священна

Военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе речи на параде Победы в Москве поздравил военнослужащих с 9 Мая. Глава государства напомнил, что защита родины всегда священна, и отметил, что участники военной операции на Украине сражаются «за наших людей в Донбассе, за безопасность родины».

Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днём великой Победы. Защита родины, когда решалась её судьба, всегда была священна. Наш долг хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, — заявил он.

Путин отметил, что российские военные сражаются «за наших людей в Донбассе», обеспечивая тем самым безопасность России в том числе. Он также заявил, что гибель каждого российского солдата и офицера является невосполнимой утратой для всего народа.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Россию «вынудили дать упреждающий отпор агрессии». Он назвал решение о начале военной спецоперации на Украине «своевременным и единственно правильным». Путин также отметил, что ополченцы Донбасса сейчас вместе с российской армией сражаются на своей земле.

Парад на Красной площади в Москве начался в 10:00. Под мелодию «Священной войны» на главную площадь столицы торжественно вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Путин прибыл на место за несколько минут до начала мероприятия.