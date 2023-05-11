Продавцы штурмовали офис Wildberries из-за списаний за махинации с рекламой Продавцы пришли в офис Wildberries в Москве из-за списания 600 млн рублей за бесплатную рекламу

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Несколько десятков продавцов пришли в офис Wildberries в Москве из-за списания с них 600 миллионов рублей, потерянных в результате махинаций с рекламой, пишет LIFE.ru. Разгневанные поставщики пришли в бизнес-центр «Демидов», видео с места опубликовал Telegram-канал SHOT.

Бизнесмены пришли жаловаться из-за того, что маркетплейс начал списывать с них огромные деньги за рекламу. На кадрах с места они возмущенно обсуждают санкции со стороны Wildberries.

Ранее представители компании рассказали, что около 300 продавцов на платформе воспользовались услугами «серого продвижения» своих товаров на Wildberries. Злоумышленники предлагали торговцам свои услуги через бот в Telegram, с помощью которого продавцы благодаря специально настроенным алгоритмам бесплатно пользовались услугами рекламы. В пресс-службе Wildberries сообщили, что общий размер ущерба от махинаций, по предварительным подсчетам, составил около 650 миллионов рублей.

В середине марта пункты выдачи заказов Wildberries начали закрываться в ряде регионов России из-за забастовки владельцев ПВЗ, недовольных введением новой системы штрафов за бракованные товары и их возврат. Впоследствии компании пришлось отозвать более 10 тысяч наложенных штрафов.