Появились детали первого в России уголовного дела о дропперстве Представитель МВД Волк: в Москве возбуждено первое уголовное дело о дропперстве

В Москве впервые возбуждено уголовное дело по статье о дропперстве — посредничестве в переводе преступных денежных средств, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее данным, правоохранительные органы задержали 52-летнюю женщину, через чей счет прошло более миллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемая, пытаясь рассчитаться с долгами, откликнулась на предложение о подработке в интернете. Мошенники убедили ее оформить расчетный счет индивидуального предпринимателя в одном из банков, который впоследствии использовался для обналичивания похищенных средств.

В России с 5 июля начали действовать изменения в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность для так называемых дропперов. Лица, передающие свои банковские карты преступникам для обналичивания и легализации похищенных средств за подобные действия будут привлекаться к уголовной ответственности.

Доцент Петр Щербаченко в комментарии NEWS.ru пояснил, что дропперам может грозить до семи лет заключения по статье о незаконной банковской деятельности. Кроме того, их могут привлечь к ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и незаконные операции с платежными инструментами.