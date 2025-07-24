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24 июля 2025 в 13:00

Появились детали первого в России уголовного дела о дропперстве

Представитель МВД Волк: в Москве возбуждено первое уголовное дело о дропперстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве впервые возбуждено уголовное дело по статье о дропперстве — посредничестве в переводе преступных денежных средств, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее данным, правоохранительные органы задержали 52-летнюю женщину, через чей счет прошло более миллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемая, пытаясь рассчитаться с долгами, откликнулась на предложение о подработке в интернете. Мошенники убедили ее оформить расчетный счет индивидуального предпринимателя в одном из банков, который впоследствии использовался для обналичивания похищенных средств.

В России с 5 июля начали действовать изменения в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность для так называемых дропперов. Лица, передающие свои банковские карты преступникам для обналичивания и легализации похищенных средств за подобные действия будут привлекаться к уголовной ответственности.

Доцент Петр Щербаченко в комментарии NEWS.ru пояснил, что дропперам может грозить до семи лет заключения по статье о незаконной банковской деятельности. Кроме того, их могут привлечь к ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и незаконные операции с платежными инструментами.

полиция
Ирина Волк
МВД
дропперы
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