Предполагаемый организатор взрыва в Троицке признал свою вину Подозреваемый в отправке девушке коробки со взрывчаткой в Новой Москве признал вину

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Подозреваемый в отправке знакомой девушке подарочной коробки со взрывчаткой мужчина признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы. Отмечается, что причиной преступления стали безответные чувства к потерпевшей.

В порядке ст. 91 УПК РФ задержан 26-летний молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве. В ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что мотивом совершения данного преступления были безответные чувства к потерпевшей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Взрыв самодельного устройства произошел в городе Троицке в Новой Москве утром 20 февраля. Возле дома на скамейке находилась подарочная коробка с именем пострадавшей. Девушка занесла коробку в подъезд и открыла, после чего прогремел взрыв. Пострадавшая была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Сообщалось, что подозреваемый пытался скрыться, когда ему стало известно, что оперативники вышли на след. Полицейские пришли с вопросами к его отцу, о чем тот сообщил сыну. В результате оперативных действий молодого человека задержали.