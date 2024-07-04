Правозащитник предположил, кто мог изнасиловать котенка в Люберцах Правозащитник призвал полицию искать зоофила в люберецкой восьмиэтажке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Зоозащитник Павел Шидловский предположил, что изнасилование котенка в Люберцах совершил житель дома, около которого было обнаружено травмированное животное. Активист призвал начальника УМВД «Люберецкое» полковника полиции Евгения Романцева возбудить дело по статье о жестоком обращении с животными и найти садиста.

С учетом отсутствия травм от падения с большой высоты, котенка могли выкинуть с первого по пятый этаж из окна. В доме всего восемь этажей. При этом вероятность того, что котенка просто принесли туда, минимальна, — предполагает Шидловский.

Животное нашли у подъезда № 1 дома № 10 на улице Южной. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что котенок появился там примерно в два часа ночи в день происшествия.

Учредитель зоозащитного фонда Fondanimals добавил, что этот случай — третий в Люберцах, когда от рук садиста страдают кошки. Шидловский отмечает, что вслед за животными насильник может нападать на детей.

Был случай в Одинцово, когда до того как изнасиловать собаку, преступник приставал к несовершеннолетней девочке в магазине и бил ее по попе бутылкой, заигрывая. Тогда мне удалось его задержать по горячим следам и доставить на своей машине в отдел полиции, — рассказал зоозащитник.

У пострадавшего животного диагностирован разрыв толстого кишечника, перебит полностью таз. Котенок в момент обнаружения был в клею и из него вытекал биоматериал, который может говорить о сексуализированном изнасиловании.

Волонтеры обнаружили котенка 25 июня. Они доставили его в ветклинику. В его организме обнаружили жидкость, похожую на человеческий эякулят. В клинике подтвердили, что этот случай живодерства в их районе не первый. Недавно им пришлось усыпить котенка, который подвергся не менее жестоким издевательствам.