В Люберцах у котенка в разорванной прямой кишке нашли сперму В Люберцах ищут изнасиловавшего котят зоофила

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах ищут человека, который насилует котят и выкидывает их полуживых на улицы города, передает портал Regions.ru. Одно из животных волонтеры подобрали на улице Южной 25 июля. Котенка доставили в ветклинику. В его организме обнаружили жидкость, похожую на человеческую сперму.

У котенка разрыв прямой кишки. Ему должны сделать профессиональную экспертизу, для этого отвезут в Московскую ветеринарную академию имени Скрябина. Пока он у нас «в заморозке». Весь биологический материал, который достали, хранится у нас в пробирке, — рассказала ветеринар.

Ветеринары в клинике подтвердили, что этот случай живодерства в их районе не первый. Недавно им пришлось усыпить котенка, которому пытались снять скальп.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором в Белгородской области приезжий из Таджикистана, который работал у местной семьи, совершал, предположительно, действия сексуального характера в отношении их собаки породы алабай. Хозяева не представляли, что мигрант на такое способен. Отмечается, что мужчина по имени Нашид проявил себя нормальным работником и не вызывал подозрений.