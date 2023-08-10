Московский пенсионер передал мошенникам 17 млн рублей

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Мошенники обманули 81-летнего жителя Москвы, заставив его передать 17 млн рублей, сообщает Telegram-канал прокуратуры российской столицы. По данным ведомства, злоумышленники представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, заявив, что его сбережения оказались под угрозой. Мужчина снимал деньги по указаниям мошенников и передавал их курьеру.

Представители прокуратуры отметили, что злоумышленники попросили пенсионера установить на телефон специальное приложение, через которое велось общение. Они руководили всеми его действиями и обещали вернуть накопления, однако в конечном счете деньги так и не были возвращены. В ведомстве рекомендуют россиянам быть бдительными и не реагировать на звонки, в которых говорится об утечках персональных данных, необходимости перевести деньги на «безопасный счет», а также установке особых приложений.

Напоминаем, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают гражданам принять участие в мероприятиях, связанных со снятием и переводом денежных средств, а также передачей их курьерам, — говорится в сообщении.

Специалисты ВТБ ранее предупредили россиян о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают установить приложение для проверки смартфонов, однако в действительности они используются для кражи денег через онлайн-банк.