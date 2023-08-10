ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с приложениями ВТБ предостерег россиян от скачивания приложений по просьбе техподдержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая им установить приложения для «проверки» смартфонов, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителей банка ВТБ. По их словам, такие программы позволяют злоумышленникам получить удаленный доступ к смартфону и украсть деньги со счета клиента.

Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали самостоятельно разрабатывать подобные программы. После установки такого приложения они получают удаленный доступ к смартфону и пытаются вывести деньги из онлайн-банка, — рассказали специалисты.

Эксперты банка подчеркивают, что неизвестные звонят клиентам и рассказывают, что на их банковских приложениях якобы замечена мошенническая активность. После этого они предлагают им скачать «сертифицированное приложение» для проверки телефона. Ссылку на него они подменяют фишинговым сайтом с инструкцией.

Мы настоятельно просим клиентов не доверять таким «специалистам», не устанавливать подозрительные приложения на смартфоны, — заявили в ВТБ.

Специалисты Росфинмониторинга ранее заявили, что россияне начали получать звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками ведомства. Они уведомляют потенциальных жертв о якобы замороженных где-то средствах и предлагают сохранить их в собственности. Для их разблокировки мошенники предлагают передать им паспортные данные и перечислить некоторую сумму денег на оформительские расходы.