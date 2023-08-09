Росфинмониторинг сообщил о мошеннических звонках россиянам В Росфинмониторинге предупредили россиян о мошеннических звонках от имени ведомства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам начали поступать звонки мошенников от имени Росфинмониторинга. По данным ведомства, людям сообщается об их замороженных где-то средствах и предлагается сохранить их в собственности, следует из сообщения федеральной службы.

Росфинмониторинг обращает внимание граждан на случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками службы и сообщают, что Росфинмониторингом была пресечена незаконная или сомнительная деятельность, связанная с продажей БАДов, лекарств, бытовой техники, либо ликвидирована финансовая пирамида, — отмечается в сообщении.

Россиян информируют о замороженных Росфинмониторингом денежных средствах на их счетах, которые позже будут им перечислены в качестве компенсации. Однако для этого надо сообщить паспортные данные и перечислить некоторую сумму денег на оформительские расходы. После получения фотографий с фальсифицированными удостоверениями россиянам советуют зайти на фишинговый сайт для «проверки» сведений, отметили в ведомстве.

Росфинмониторинг объявил, что таких звонков не осуществляет и просит не сообщать никому данные банковских карт.

Ранее сообщалось, что в последнее время резко выросло число сообщений об использовании телефонными мошенниками новой тактики: они не только похищают деньги россиян, но и пытаются вовлечь их в диверсионную и террористическую деятельность. Мошенники действуют по определенной схеме.